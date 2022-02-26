Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, продолжительность комендантского часа продлили для более эффективной обороны столицы от российских захватчиков.

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Глава города попросил людей с пониманием отнестись к ситуации и не выходить из домов с наступлением комендантского часа.

Все, кто будет на улице, автоматически будут считаться членами ДРГ

Кличко подчеркнул, что гражданским лицам не место на улице после 17:00.

Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля. Все гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага,

– подчеркнул мэр.

Киев Цифровой информирует население

По словам заместителя Кличко Петра Оленича, в военное время городское приложение перешло в режим информирования. Для получения важных сообщений о ситуации в Киеве пользователи должны включить оповещения в настройках приложения.

Также в Киеве Цифровом собраны полезные ссылки на карту укрытий, инструкцию действий при обстрелах и тому подобное.

Министр призывает людей уничтожать бензовозы

Днем 26 февраля к украинцам также обратился министр обороны Алексей Резников. По его словам, быстрое наступление России на нашу землю большими колоннами захлебнулось, из-за чего оккупанты начали активно применять десант и ДРГ. Все группировки ВС РФ быстро и эффективно обезвреживаются, но силам обороны нужна помощь.

В связи с этим Резников призвал людей быть бдительными – в Харькове и Киеве работают корректировщики, которые могут наводить огонь на дома или прокладывать дорогу военным России. Подозрительных лиц с маяками или краской для меток, которые не могут объяснить цель своего пребывания, нужно задерживать самостоятельно или информировать об этом тероборону.

Жителям небольших сел и городков, а также всех, кто будет иметь возможность министр обороны призвал уничтожать российские бензовозы.

Если мимо вас прошла колонна российской бронетехники, за ней через некоторое время будет идти колонна с топливом. Задержите или сожгите ее. Российские танки просто остановятся, наши войска их захватят и используют против врага,

– подчеркнул глава ведомства.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.



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