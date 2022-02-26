Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, тривалість комендантської години продовжили для більш ефективної оборони столиці від російських загарбників.

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Очільник міста попросив людей з розумінням поставитися до ситуації та не виходити з будинків з настанням комендантської години.

Усі, хто буде на вулиці автоматично вважатимуть членами ДРГ

Кличко наголосив, що цивільним особам не місце на вулиці після 17:00.



Такий час комендантської години запроваджується до ранку 28 лютого. Усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці в період комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога,

– підкреслив мер.

Київ Цифровий інформує населення

За словами заступника Кличка Петра Оленича, у воєнний час міський застосунок перейшов у режим інформування. Для отримання важливих повідомлень про ситуацію у Києві користувачі мають увімкнути сповіщення у налаштуваннях застосунку.

Також у Києві Цифровому зібрані корисні посилання на мапу укриттів, інструкцію дій при обстрілах тощо.

Міністр закликає людей нищити бензовози

Вдень 26 лютого до українців також звернувся міністр оборони Олексій Резніков. За його словами, швидкий наступ Росії на нашу землю великими колонами захлинувся, через що окупанти почали активно застосовувати десант та ДРГ. Всі угруповання ЗС РФ швидко та ефективно знешкоджуються, але силам оборони потрібна допомога.

У зв'язку з цим Резніков закликав людей бути пильними – у Харкові та Киві працюють коригувальники, які можуть наводити вогонь на домівки чи прокладати дорогу військовим Росії. Підозрілих осіб з маяками або краскою для міток, що не можуть пояснити мету свого перебування треба затримувати самостійно або інформувати про це тероборону.

Мешканцям невеличких сіл та містечок, а також усіх, хто матиме нагоду міністр оборони закликав нищити російські бензовози.

Якщо повз вас пройшла колона російської бронетехніки, за нею через деякий час бути йти колона з паливом. Затримайте або спаліть її. Російські танки просто зупиняться, наші війська їх захоплять і використають проти ворога,

– наголосив очільник відомства.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!