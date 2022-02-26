Журналіст 24 каналу зробив обхід одного із найтривожніших районів Києва – Оболонь. Саме сюди ведуть дороги з "білоруського" напрямку, де сконцентровані значні сили окупантів.

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Про дії ЗСУ і Територіальної оборони – говорити заборонено. Детальніше – за посиланням.

Комунальна структура

Вода – холодна і гаряча є. Газ – є. Всі водні бювети працюють, і черг до них нема.

В деяких будинках вимкнули ліфти. "Будемо ходити пішки – здоровіші будемо, й буде наснага боротися з окупантами!" – кажуть кияни. Сумний жарт, але позитивний.

Супермаркети і магазини

Працюють у режимі "скорегованого скороченого дня". Більшість із них сьогодні, 26 лютого, працювали до 15:30 і 16:00. Це пов'язано з тим, що вже о 17:00 настала комендантська година.

Детальніше про комендантську годину у Києві – читайте тут.

Є дуже позитивний факт – сьогодні мешканці Києва вже не скуповують масово продукти в супермаркетах за принципом "беремо все, що є". Психологічний шок перших годин війни минув.

Кияни, у своїй більшості, вже приходять до магазинів за потребами і не виходять із супермаркетів з величезними заповненими сумками і пакетами. Беруть лише те, що необхідно.

Втім, треба визнати, що проблеми з деякими соціальними продуктами є. Наприклад, на прилавках не затримуються хліб, молоко, крупи… Але менеджери супермаркетів, з яким поспілкувався журналіст 24 каналу, стверджують – попит спадає, й вони збільшили замовлення на соціальні продукти.

Зазначимо! За 1 – 2 дні ситуація в продуктовому секторі стабілізується.

Міський транспорт

Міський транспорт не працює. Але метро стало надійним захистом для киян. Там знайшли прихисток дуже багато містян. На станціях метро Мінська і Оболонь деякі сім'ї облаштували свої "міні-квартирки" (між сумками і ряднинами), де вже обжилися дітлахи і домашні тваринки.

Власний автотранспорт

Машин на вулицях і на стоянках мало, бо багато киян виїхали з міста. Транспорт просувається повільно – всі обережні й отримуються правил.

Бомбосховища

На вулицях, коли звучить сирена, вже ніхто панічно не біжить. Кияни нині знають, коли і куди йти й де ховатися.

Карта бомбосховищ у Києві – дивіться за посиланням.

Світломаскування

Після заходу сонця у районі Оболонь у Києві діє світломаскування. Світяться лише оперативні ліхтарі у дворах житлових будинків. Це робиться для того, щоб українські військові могли працювати ефективніше.

За головними подіями, які відбуваються у столиці 26 лютого – слідкуйте за посиланням.

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