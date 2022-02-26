Зеленський зазначив, що Київ з гідністю оборонявся й вистояв перед російськими атаками. Він також розповів про дитину, яка народилась у метро під час бомбардування.

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"Знаєте, сьогодні у Києві був добрий сонячний день, який окупанти намагалися нам зруйнувати, як і все в нашій історії країни, але сьогодні ж і перший день життя дівчинки, яка у ніч на цю суботу народилася у київському метрополітені", – сказав Президент.

У ворога немає шансів

Президент заявив, що Україна боротимемось стільки, скільки потрібно, щоб звільнити всі території.

Якщо діти вже народжуються в укриттях, навіть коли тривають постійно обстріли, то у ворога немає жодного шансу у цій безперечно народній війні. До перемоги! Слава Україні!,

– сказав Зеленський.

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