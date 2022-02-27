Зокрема, такими є бомбардування та обстріли з артилерії мирного населення. 24 канал зібрав для вас кілька порад по світломаскуванню, які допоможуть вберегти себе, ваших рідних і домівку.

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Окупант має бути сліпим

При вимкненні світла в оселях енергопостачання залишиться без перебоїв. Тому кілька простих кроків необхідно зробити, щоб не показувати ворогу, де ви.

Головні правила світломаскування:

Вимикайте світло в оселях.

Щільно зашторюйте вікна.

Гасіть усе вуличне освітлення своїх будинків.

Деморалізоване військо окупанта вже давно забуло про будь-які залишки честі. Тому воно всіма руками хапається за все, що може йому допомогти. Не дайте окупантам жодного шансу. Зробіть свої будинки непомітними в темну пору доби!

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