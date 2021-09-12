По предварительной информации, в авто находились парень с девушкой. Почему они оказались под водой – пока неизвестно.

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У Безлюдовки утонул автомобиль с людьми: все, что известно

В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Харьковской области журналистам подтвердили:

Автомобиль у Харькова в Безлюдовке действительно ушел под воду. Это произошло вечером 11 сентября.

У Безлюдовского водохранилища спасатели несколько часов пытались вытянуться автомобиль.

По состоянию на начало суток 12 сентября этого сделать не удавалось – обрывался трос.

После полуночи стало известно, что авто таки вытащили (с глубины около 5 метров).

В ГСЧС не указывали, были ли люди в машине и сколько их там могло быть, не уведомили и о марке утонувшего авто.

В то же время:

В телеграм-канале "ТРУХА" пишут, что в затонувшем автомобиле находились на свидании парень с девушкой. Каким-то образом машина не устояла и скатилась в воду, людям спастись не удалось.

В телеграм-канале "ВЕХА" же написали, что речь идет о Renault Traffic. Сам инцидент вроде бы видели свидетели, они же слышали крики из автомобиля, когда тот тонул.

Когда авто вытащили, как пишут в "ТРУХА", медики скорой подтвердили, что в нем нашли двух погибших.

В Безлюдовке утонул автомобиль с людьми: фото с места события

Безлюдовка, где произошла трагедия, расположена прямо под Харьковом: смотрите карту