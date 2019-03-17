Марокканская модель Имане Фадиль попала в больницу с жалобами на боли в желудке. Вскоре она умерла – отказали все органы. Журналисты-расследователи подозревают, что женщину отравили радиоактивным веществом. Так как Фадиль свидетельствовала по громкому делу против бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони.

Имане Фадиль была главным свидетелем против Сильвио Берлускони по делу относительно обвинений в сексе с несовершеннолетней проституткой. 82-летнего экс-премьера уже даже признали виновным, но впоследствии он выиграл апелляцию и с него сняли обвинение. Об этом рассказало BBC.

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Сам Берлускони так прокомментировал смерть Фадиль: "Жаль. Впрочем, я с ней никогда не встречался и никогда с ней не говорил. Ее показания – выдумки, абсурд". К слову, экс-руководителя правительства до сих пор обвиняют в ряде преступлений, несмотря на то, что ему уже 82 года.



Имане Фадиль неожиданно умерла, ей было 33 года

Что говорит полиции о смерти Имане Фадиль?

Медицинские документы женщины свидетельствуют, что врачи не установили с достаточной уверенностью патологию, которая могла бы объяснить смерть. Итальянское издание Corriere della Sera утверждает, что исследовать смерть Фадиль будут в специализированной лаборатории. Потому что результаты предыдущих анализов показали наличие смеси радиоактивных веществ. Итальянская прокуратура официально не подтвердила такую информацию.

Почему Фадиль свидетельствовала против итальянского олигарха и политика?

Имане Фадиль была регулярной гостьей на секс-вечеринках Сильвио Берлускони, о чем написала книгу. Следователи нашли ее рукопись. В октябре 2010 года выяснилось, что он звонил в полицейский участок с просьбой освободить задержанную за кражу 17-летнюю девушку Кариму "Руби" Эль-Махруг. В 2012 Фадиль свидетельствовала в суде, процесс получил широкую огласку и получил название "дело Руби". В июне 2013 года политика признали виновным в том, что он платил несовершеннолетней за секс, и в злоупотреблении властью. Но уже через год суд оправдал политика.

Кто такой Сильвио Берлускони? Это итальянский политик, бывший премьер-министр Италии (1994-1995, 2001-2006, 2008-2011). Медиа-магнат, третий в Италии и 118 в мире в списке богатейших людей планеты по версии журнала Forbes в 2011 году. Является владельцем ФК "Милан". Известно, что благосклонно относится к политике Владимира Путина. В 2015 году за посещение оккупированного Крыма СБУ запретила Берлускони въезд в Украину.