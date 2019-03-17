10:25
17 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Спецназ Святого Гундяева. Пьяному ничего ненужно
      Вєсті Кремля
      20:29, 16 марта
      Вести. UA. Жир: Как Ахметов зарабатывает миллиарды. Компромат от Розенблата
      Вєсті.UA
      18:57, 16 марта
      Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе
      ЦРУ
      09:00, 15 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность
      Згадати все
      00:45, 16 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Свидетеля по делу Берлускони могли отравить радиоактивным веществом

      75 Читати новину українською
      Сильвио Берлускони, итальянский магнат и бывший премьер
      Сильвио Берлускони, итальянский магнат и бывший премьер / BBC

      Марокканская модель Имане Фадиль попала в больницу с жалобами на боли в желудке. Вскоре она умерла – отказали все органы. Журналисты-расследователи подозревают, что женщину отравили радиоактивным веществом. Так как Фадиль свидетельствовала по громкому делу против бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони.

      Имане Фадиль была главным свидетелем против Сильвио Берлускони по делу относительно обвинений в сексе с несовершеннолетней проституткой. 82-летнего экс-премьера уже даже признали виновным, но впоследствии он выиграл апелляцию и с него сняли обвинение. Об этом рассказало BBC.

      Читайте также: Убийство журналиста в Словакии: местному олигарху предъявили обвинение

      Сам Берлускони так прокомментировал смерть Фадиль: "Жаль. Впрочем, я с ней никогда не встречался и никогда с ней не говорил. Ее показания – выдумки, абсурд". К слову, экс-руководителя правительства до сих пор обвиняют в ряде преступлений, несмотря на то, что ему уже 82 года.

      Фаділь
      Имане Фадиль неожиданно умерла, ей было 33 года

      Что говорит полиции о смерти Имане Фадиль?

      Медицинские документы женщины свидетельствуют, что врачи не установили с достаточной уверенностью патологию, которая могла бы объяснить смерть. Итальянское издание Corriere della Sera утверждает, что исследовать смерть Фадиль будут в специализированной лаборатории. Потому что результаты предыдущих анализов показали наличие смеси радиоактивных веществ. Итальянская прокуратура официально не подтвердила такую информацию.

      Почему Фадиль свидетельствовала против итальянского олигарха и политика?

      Имане Фадиль была регулярной гостьей на секс-вечеринках Сильвио Берлускони, о чем написала книгу. Следователи нашли ее рукопись. В октябре 2010 года выяснилось, что он звонил в полицейский участок с просьбой освободить задержанную за кражу 17-летнюю девушку Кариму "Руби" Эль-Махруг. В 2012 Фадиль свидетельствовала в суде, процесс получил широкую огласку и получил название "дело Руби". В июне 2013 года политика признали виновным в том, что он платил несовершеннолетней за секс, и в злоупотреблении властью. Но уже через год суд оправдал политика.

      Кто такой Сильвио Берлускони? Это итальянский политик, бывший премьер-министр Италии (1994-1995, 2001-2006, 2008-2011). Медиа-магнат, третий в Италии и 118 в мире в списке богатейших людей планеты по версии журнала Forbes в 2011 году. Является владельцем ФК "Милан". Известно, что благосклонно относится к политике Владимира Путина. В 2015 году за посещение оккупированного Крыма СБУ запретила Берлускони въезд в Украину.

      blog_ava
      День святого Патрика 2019: традиции, символы и интересные факты про праздник
      сегодня
      6416
      Теги: Сильвио Берлускони Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як обрізати руки казнокрадам?
      сегодня , 08:41 Як обрізати руки казнокрадам?
      Артем Овдієнко 378
      Умерла Юлия Началова: биография российской певицы
      16 марта , 21:10 Умерла Юлия Началова: биография российской певицы
      6632
      Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
      16 марта , 20:15 Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
      Юлія Турелик 1158
      Як змінився рейтинг Порошенка після скандалу в оборонці
      16 марта , 20:00 Як змінився рейтинг Порошенка після скандалу в оборонці
      Крістіна Бердинських 2361
      Для мытья туалетов интеллект не нужен, – скандальное заявление Оксаны Марченко о языковом законе
      16 марта , 18:31 Для мытья туалетов интеллект не нужен, – скандальное заявление Оксаны Марченко о языковом законе
      3095
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Японии почтили память жертв землетрясения и цунами 2011 года (Фото)
       11 марта 2013 , 21:24 1
      На свадьбу принца Уильяма и Кейт Мидлтон приглашены 2 тыс. человек
       24 апреля 2011 , 12:03
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук