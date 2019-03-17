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      Свідка у справі Берлусконі могли отруїти радіоактивною речовиною

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      Сільвіо Берлусконі, італійський магнат і колишній прем'єр
      Сільвіо Берлусконі, італійський магнат і колишній прем'єр / BBC

      Марокканська модель Імане Фаділь потрапила до лікарні зі скаргами на болі в шлунку. Невдовзі вона померла – відмовили усі органи. Журналісти-розслідувачі підозрюють, що жінку отруїли радіоактивною речовиною. Адже Фаділь свідчила у гучній справі проти колишнього прем'єр-міністра країни Сільвіо Берлусконі.

      Імане Фаділь була головним свідком проти Сільвіо Берлусконі у справі за звинуваченнями у сексі з неповнолітньою повією. 82-річного екс-прем'єра вже навіть визнали винним, але згодом він виграв апеляцію і з нього зняли обвинувачення. Про це розповіло BBC.

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      Сам Берлусконі так прокоментував смерть Фаділь: "Шкода. Утім, я з нею ніколи не зустрічався і ніколи з нею не говорив. Її свідчення – вигадки, абсурд". До слова, екс-керівника уряду досі звинувачують у низці злочинів, попри те, що йому вже 82 роки.

      Фаділь
      Імане Фаділь несподівано померла, їй було 33 роки

      Що каже поліції про смерть Імане Фаділь?

      Наразі медичні документи жінки свідчать, що лікарі не встановили із достатньою впевненістю патологію, яка могла б пояснити смерть. Італійське видання Corriere della Sera стверджує, що досліджувати смерть Фаділь будуть у спеціалізованій лабораторії. Адже результати попередніх аналізів показали наявність суміші радіоактивних речовин. Італійська прокуратура офіційно не підтвердила таку інформацію.

      Чому Фаділь свідчила проти італійського олігарха та політика?

      Імане Фаділь була регулярною гостею на секс-вечірках Сільвіо Берлусконі, про що написала книгу. Слідчі знайшли її рукопис. У жовтні 2010 року з'ясувалося, що він дзвонив до поліцейської дільниці з проханням звільнити затриману за крадіжку 17-річну дівчину Каріму "Рубі" Ель Махруг. У 2012 Фаділь свідчила у суді, процес набув значного розголосу і отримав назву "справа Рубі". У червні 2013 року політика визнали винним у тому, що він платив неповнолітній за секс та зловживанні владою. Але вже за рік суд виправдав політика.

      Хто такий Сільвіо Берлусконі? Це італійський політик, колишній прем'єр-міністр Італії (1994-1995, 2001-2006, 2008-2011). Медіа-магнат, третій в Італії та 118 у світі в списку найзаможніших людей планети за версією журналу Forbes у 2011 році. Є власником ФК "Мілан". Відомо, що прихильно ставиться до політики Володимира Путіна. У 2015 році за відвідини окупованого Криму СБУ заборонило Берлусконі в'їзд до України.

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      Теги: Сільвіо Берлусконі Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
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