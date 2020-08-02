В первый же день действия режима тишины на Донбассе боевики цинично обстреливали позиции украинских защитников. Кроме того, они сумели ранить местного жителя из Марьинки, который в то время работал на огороде со своей мамой.

В общем боевики уже шестые сутки подряд нарушают режим тишины. О ранении гражданского сообщила Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своем отчете.

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Пострадавший мужчина рассказал наблюдателям, что работал на огороде с мамой. Он добавил, что его дом и сад расположены в 100 метрах от линии соприкосновения.

Как все случилось:

Мужчина сначала услышал выстрел и звук пули, что пролетела мимо. Он сразу попытался скрыться, а затем произошел взрыв.

Медики ВСУ, которые дислоцировались неподалеку, доставили раненого в больницу Марьинки.

Там ему оказали первую медицинскую помощь, а затем "скорой" доставили в Курахово, для дальнейшего лечения.

Медики рассказали, что мужчину ранило шрапнелью в левую руку.

Заметим, что полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе началось с 27 июля 00:01. Новый режим прекращения огня согласовали Украина, Россия и ОБСЕ на встрече минской Трехсторонней контактной группы.

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Миссия ОБСЕ в своем отчете по состоянию на 31 июля сообщила, что после начала всеобъемлющего прекращения огня его уже нарушили 225 раз.

Обратите внимание! В ОБСЕ за нарушение считали каждый выстрел или взрыв. В штабе ООС обстрелы одной позиции считают как один факт нарушения.