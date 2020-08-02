У перший же день дії режиму тиші на Донбасі бойовики цинічно обстрілювали позиції українських захисників. Окрім того, вони зуміли поранити місцевого мешканця з Мар’їнки, що саме порався на городі зі своєю мамою.

Загалом бойовики вже шосту добу поспіль порушують режим тиші. Про поранення цивільного повідомила Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ у своєму звіті.

Актуально Перемир'я на Донбасі: окупанти тричі відкривали вогонь, двоє бійців ЗСУ отримали травми

Так, постраждалий чоловік розповів спостерігачам, що працював на городі з мамою. Він додав, що його будинок і сад розташовані за 100 метрів від лінії зіткнення.

Як все трапилось:

Чоловік спочатку почув постріл і звук кулі, що пролетіла повз нього. Він одразу спробував сховатися, а потім стався вибух.

Медики ЗСУ, які дислокувалися неподалік, доправили пораненого в лікарню Мар’їнки.

Там йому надали першу медичну допомогу, а потім "швидкою" доправили в Курахове, для подальшого лікування.

Медики розповіли, що чоловіка ранило шрапнеллю в ліву руку.

Зауважимо, що повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 27 липня 00:01. Новий режим припинення вогню погодили Україна, Росія та ОБСЄ на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи.

До теми Жертви війни: скільки мирних жителів постраждали на Донбасі від початку року

Місія ОБСЄ у своєму звіті станом на 31 липня повідомила, що після початку всеосяжного припинення вогню його вже порушили 225 разів.

Зверніть увагу! В ОБСЄ за порушення рахували кожний постріл або вибух. У штабі ООС обстріли однієї позиції рахують як один факт порушення.