Зато духовников из Московского патриархата он назвал "попами-сепаратистами". В сети пишут, что это был священник Православной церкви Украины.

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С такой страстной речью он выступил на праздновании Дня Конституции в Вольногорске. "Что ты бороду мазать сюда пришел?", – обратился он к кому-то из зала. Вероятно, к представителю МП.

В ответ залом прокатилась волна возмущения. Мол, священник – не слишком культурный. Такие высказывания он не оставил без ответа и отметил, что переживает за Украину

А вы здесь хлопаете этим всем "попам-сепаратистам". Вот это я вам правду говорю – больше ни на какие призывы не приду, потому что это го*но здесь сидит,

– продолжал он.

После этого кто-то из зрителей воскликнул: "Слава Украине". "Слава Украине – го*но России", – эпически завершил свою речь священник и после спустился со сцены.

Эпическое выступление священника в Вольногорске: смотрите видео

Предыдущий скандал в ПЦУ

Священник и нардеп от "Европейской солидарности" с Полтавщины Александр Дедюхин возмутил украинцев своими оскорбительными высказываниями о женщинах и абортах. "С*ка не захочет, кобель не вскочит", – так, в частности, объяснял свою позицию он. В ПЦУ назвали поведение Дедюхина недопустимым. Его временно отстранили от богослужений и запретили писать в соцсетях.