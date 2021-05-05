Священник УГКЦ ни в коем случае не может баллотироваться в депутаты, – Шевчук
Блаженнейший Святослав Шевчук напомнил, что в УГКЦ для священнослужителей действует четкий запрет баллотироваться в депутаты. Если же какой-то священнослужитель нарушает это правило, его лишают священнических функций.
Источник:"Украинская правда"
Запрет быть депутатом в УГКЦ
Митрополит Шевчук напомнил: согласно инструкции, священнослужитель не может быть кандидатом в депутаты. Впрочем, в УГКЦ бывали случаи, когда этот запрет нарушали.
Кстати Наших верующих меньше не стало, – Шевчук о работе УГКЦ на оккупированных территориях
Поэтому епископ суспендирует такого священника – запрещает ему осуществлять функции священника. И это несмотря на то, что в других церквях может быть иная позиция.
Другие церкви имеют другую позицию. У нас это четкий запрет,
– отметил Шевчук.
Священники-депутаты: как с этим в ПЦУ
В Православной церкви Украины действует несколько иной запрет. Например, Синод ПЦУ официально запретил архиереям и клирикам выдвигать свои кандидатуры на выборы в Верховную Раду 21 июля 2019 года.
Впрочем, запрет не касается выборов на местном уровне. Священнослужитель может участвовать в выборах в городской, поселковый совет или территориальной общины. Однако необходимо получить благословение архиерея.
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