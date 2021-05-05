Блаженнейший Святослав Шевчук напомнил, что в УГКЦ для священнослужителей действует четкий запрет баллотироваться в депутаты. Если же какой-то священнослужитель нарушает это правило, его лишают священнических функций.

Запрет быть депутатом в УГКЦ

Митрополит Шевчук напомнил: согласно инструкции, священнослужитель не может быть кандидатом в депутаты. Впрочем, в УГКЦ бывали случаи, когда этот запрет нарушали.

Кстати Наших верующих меньше не стало, – Шевчук о работе УГКЦ на оккупированных территориях

Поэтому епископ суспендирует такого священника – запрещает ему осуществлять функции священника. И это несмотря на то, что в других церквях может быть иная позиция.

Другие церкви имеют другую позицию. У нас это четкий запрет,

– отметил Шевчук.

Например. Священник Коломийской епархии в Ивано-Франковской Николай Мединский сообщал, что баллотируется в областной совет от партии "За будущее". Поэтому его на три месяца отстранили от богослужения, запретили капелланские поездки на восток Украины.

Священники-депутаты: как с этим в ПЦУ

В Православной церкви Украины действует несколько иной запрет. Например, Синод ПЦУ официально запретил архиереям и клирикам выдвигать свои кандидатуры на выборы в Верховную Раду 21 июля 2019 года.

Впрочем, запрет не касается выборов на местном уровне. Священнослужитель может участвовать в выборах в городской, поселковый совет или территориальной общины. Однако необходимо получить благословение архиерея.