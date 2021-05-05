Блаженніший Святослав Шевчук нагадав, що в УГКЦ для священнослужителів діє чітка заборона балотуватися в депутати. Якщо ж якийсь священнослужитель порушує це правило, його позбавляють священичих функцій.

Заборона бути депутатом в УГКЦ

Митрополит Шевчук нагадав: згідно з інструкцією, священнослужитель не може бути кандидатом в депутати. Втім, в УГКЦ бували випадки, коли цю заборону порушували.

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Відтак єпископ суспендує такого священника – забороняє йому здійснювати священичі функції. І це незважаючи на те, що в інших церквах може бути інакша позиція.

Інші церкви мають іншу позицію. У нас це чітка заборона,

– наголосив Шевчук.

Наприклад. Священник Коломийської єпархії на Івано-Франківщині Микола Мединський повідомляв, що балотується до обласної ради від партії "За майбутнє". Відтак його на три місяці відсторонили від богослужіння, заборонили капеланські поїздки на схід України.

Священники-депутати: як з цим у ПЦУ

У Православній церкві України діє дещо інша заборона. Наприклад, Синод ПЦУ офіційно заборонив архієреям і клірикам висувати свої кандидатури на вибори до Верховної Ради 21 липня 2019 року.

Втім, заборона не стосується виборів на місцевому рівні. Священнослужитель може брати участь у виборах до міської, селищної ради чи територіальної громади. Однак необхідно отримати благословення архієрея.