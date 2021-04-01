Наших верующих меньше не стало, – Шевчук о работе УГКЦ на оккупированных территориях
Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав рассказал, что на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму церковь продолжает работать. Сейчас там работают 14 приходов УГКЦ.
Источник:LB
Священники остались с народом
В Донецке и Луганске верующих не уменьшилось, несмотря на то, что многие люди выехали. Об этом глава церкви рассказал в интервью.
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Мы стараемся заниматься этими людьми. Наши священники остались с народом, смотрят в глаза реальной опасности, и те люди благодарны и говорят, что о них не забыли, Господь Бог нас не оставил,
– сказал Святослав.
Он подчеркнул, что сейчас чувства жителей оккупированного Донбасса очень смешанные. Они думают, что "никому не нужны".
Как УГКЦ функционирует на Донбассе и в Крыму
В Крыму есть 5 приходов УГКЦ, а на оккупированных территориях Донбасса – 9. Они функционируют по-разному, так как священники иногда обслуживают несколько приходов одновременно.
"Есть священник в Луганске, есть священники в Донецке", – объяснил глава УГКЦ.
Он добавил, что недавно в воскресенье на службе в Луганске было 16 человек: "В условиях пандемии, даже на нашей территории, это довольно много".
Кроме того, священник УГКЦ обслуживает и римско-католическую общину, которая осталась без своего настоятеля.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
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