Отец отказался показать документы, удостоверяющие личность. Вместе с ним в машине были 6 граждан Украины.

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Что известно об инциденте на Закарпатье

Настоятель Введенской церкви в селе Торунь протоиерей Федор Голодняк на микроавтобусе Volkswagen Transporter вместе с 6 гражданами (4 – жители Закарпатской области, 1 – житель Киевской области, 1 – Донецкой) задержан на одном из блокпостов,

– заявил местный журналист.

По его словам, всех задержали. Подозревают, что отец является активным участником незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Поэтому решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 332 Уголовного кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

Также составили административные протоколы на:

на священника – по статье 185-10 кодекса об административных правонарушениях за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского;

на пассажиров – по статье 204-1 кодекса об админправонарушениях – незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины.

Кстати, на днях пограничники задержали уклониста с двумя женами – одна была настоящая, однако с ней мужчина развелся. С другой заключил брак, чтобы переехать через границу. Ведь вторая "жена" имела инвалидность.