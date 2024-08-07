Отець відмовився показати документи, що засвідчують особу. Разом з ним в машині були 6 громадян України.

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Що відомо про інцидент на Закарпатті

Настоятеля Введенської церкви в селі Торунь протоієрея Федіра Голодняка на мікроавтобусі Volkswagen Transporter разом з 6 громадянами (4 – жителі Закарпатської області, 1 – житель Київської області, 1 – Донецької) затримано на одному з блокпостів,

– заявив місцевий журналіст.

За його словами, всіх затримали. Підозрюють, що отець є активним учасником незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Через це вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 332 кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Також склали адміністративні протоколи на:

на священника – за статтею 185-10 кодексу про адміністративні правопорушення через злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського;

на пасажирів – за статтею 204-1 кодексу про адмінправопорушення – незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України.

До речі, днями прикордонники затримали ухилянта з двома дружинами – одна була справжня, проте з нею чоловік розлучився. З іншою уклав шлюб, щоб переїхати через кордон. Адже друга "дружина" мала інвалідність.