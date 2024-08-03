Ситуації трапилися Це сталося у пункті пропуску "Шегині" та "Львів". Це вже не перший випадок, коли за допомогою фіктивних шлюбів із жінками з інвалідністю чоловіки намагалися виїхати за кордон.

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Прикордонники викрили на кордоні з Польщею два псевдоподружжя

За даними ДПСУ, 42-річний черкасець для того, аби перетнути кордон, розлучився зі своєю справжньою дружиною та одружився з жінкою, яка має інвалідність. Псевдоподружжя, яке уклало шлюб наприкінці червня, проявило справжню акторську майстерність.

До останнього "пара" трималась за руки та вдавали закоханих. Цікаво, що в цей самий час справжня дружина чоловіка, який намагався незаконно виїхати, прямувала на виїзд з України через пункт пропуску "Шегині". Коли ж дізналась, що плани чоловіка викрили – повернулась та приїхала до нього,

– розповіли прикордонники.

Водночас інший, 28-річний уродженець Черкащини, одружився з жінкою з інвалідністю 2 групи, яка менша за нього на 10 років, щоб виїхати за кордон через пункт пропуску "Шегині". Прикордонники з’ясували, що відразу після переправлення чоловіка його "дружина" планувала повернутись в Україну.

"Скільки "коханий" мав заплатити, дружина так і не розповіла, та запевняла, що це товариська послуга і вона абсолютно безкоштовна", – додали у Держприкордонслужбі. Наразі прикордонники направили повідомлення до Нацполіції про виявлення ознак кримінального правопорушення.