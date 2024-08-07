Військові запевнили, що це фейк, а на опублікованих у мережі кадрах – представник Держприкордонслужби.

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Що відомо про ситуацію, яка нібито трапилась у потязі

Отже, на Закарпатті в одному з потягів сфотографували військових. Заявили, що це військовослужбовці ТЦК, які мобілізовують громадян. Це неправда. На фото не військовослужбовець ЗСУ, це – прикордонник, який перевіряє документи,

– заявило Оперативне командування "Захід".

Воно закликало всіх до інформаційної гігієни.

Відео, яке поширювали в мережі

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Варто зауважити, що тепер у військовозобов'язані від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ, перебуваючи в прикордонних зонах.

Тобто це може бути військовий квиток у паперовому чи електронному форматі.