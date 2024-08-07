Военные заверили, что это фейк, а на опубликованных в сети кадрах – представитель Госпогранслужбы.
Смотрите также Суд отменил почти 90% штрафов от ТЦК
Что известно о ситуации, которая якобы произошла в поезде
Итак, на Закарпатье в одном из поездов сфотографировали военных. Заявили, что это военнослужащие ТЦК, которые мобилизуют граждан. Это неправда. На фото не военнослужащий ВСУ, это – пограничник, который проверяет документы,
– заявило Оперативное командование "Запад".
Оно призвало всех к информационной гигиене.
Видео, которое распространяли в сети
Смотрите также Избиение военного ТЦК в Ворохте: полиция объявила о подозрениях
Стоит заметить, что теперь военнообязанные от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ, находясь в пограничных зонах.
То есть это может быть военный билет в бумажном или электронном формате.