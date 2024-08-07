Военные заверили, что это фейк, а на опубликованных в сети кадрах – представитель Госпогранслужбы.

Смотрите также Суд отменил почти 90% штрафов от ТЦК

Что известно о ситуации, которая якобы произошла в поезде

Итак, на Закарпатье в одном из поездов сфотографировали военных. Заявили, что это военнослужащие ТЦК, которые мобилизуют граждан. Это неправда. На фото не военнослужащий ВСУ, это – пограничник, который проверяет документы,

– заявило Оперативное командование "Запад".

Оно призвало всех к информационной гигиене.

Видео, которое распространяли в сети

Смотрите также Избиение военного ТЦК в Ворохте: полиция объявила о подозрениях

Стоит заметить, что теперь военнообязанные от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ, находясь в пограничных зонах.

То есть это может быть военный билет в бумажном или электронном формате.