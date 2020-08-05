Настоятель храма в селе Галиновка Владимир-Волынского района поздравил президента России Владимира Путина с Днем ангела. Священник уверяет, что это получилось случайно. Однако верующие после такого поступка закрыли храм на замок.

Священник Алексей Шаран написал поздравление в комментариях под фото Путина. Это заметил местный журналист Алексей Биянов.

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В оправдание мужчина рассказал, что поздравил президента РФ случайно.

28 июля я поздравлял именинников, как всегда, с Днем ангела. По традиции, набранный текст взял на рассылку всем, кто носит имя Владимир. Так как хорошо не разбираюсь в смартфонах и фейсбуке, то ошибочно в рассылку попал президент РФ. Друзья увидели, подсказали и я поздравление удалил,

– пояснил Алексей Шаран.

Однако местное издание БУГ нашло на странице настоятеля сообщения, где он приветствует людей "с днем ​​победы" и просит "забрать маки" (символ памяти жертв Первой мировой войны – 24 канал).



Стихотворение, которое священник разместил у себя на странице / Фото из фейсбука Алексея Шарана

5 августа на двери церкви, где служил настоятель, возмущенные крестьяне повесили замок. Эту информацию подтвердил председатель ОТО, отметив, что ему позвонили и сообщили о происшествии анонимно. Верующие в течение недели планируют собраться возле храма и обсудить ситуацию, в том числе, со священником Алексеем Шараном.