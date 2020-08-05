Настоятель храму у селі Галинівка Володимир-Волинського району привітав президента Росії Володимира Путіна з Днем ангела. Священник запевняє, що це вийшло випадково. Проте віряни після такого вчинку зачинили храм на замок.

Священник Олексій Шаран написав привітання у коментарях під фото Путіна. Це помітив місцевий журналіст Олексій Біянов.

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У виправдання чоловік розповів, що привітав президента РФ випадково.

28 липня я вітав іменинників, як завжди, з Днем ангела. За традицією, набраний текст взяв на розсилку всім, хто носить ім’я Володимир. Так як добре не розбираюся в смартфонах та фейсбуці, то помилково у розсилку потрапив президент РФ. Друзі побачили, підказали і я привітання видалив,

– пояснив Олексій Шаран.

Проте місцеве видання БУГ знайшло на сторінці настоятеля дописи, де він вітає людей "з днем перемоги" та просить "забрати маки" (символ пам'яті жертв Першої світової війни – 24 канал).

Вірш, який священник розмістив у себе на сторінці / Фото з фейсбука Олексія Шарана

5 серпня на двері церкви, де служив настоятель, обурені селяни повісили замок. Цю інформацію підтвердив голова ОТГ, зазначивши, що йому подзвонили і повідомили про подію анонімно. Віряни протягом тижня планують зібратись біля храму і обговорити ситуацію, в тому числі, зі священником Олексієм Шараном.