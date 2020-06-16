В Свердловской области настоятель одного из женских монастырей игумен Сергий (Романов) отказался выполнять приказы церковной верхушки, и, фактически, захватил монастырь. В этом ему помогли так называемые казаки, среди которых есть и те, которые воевали за оккупантов на Донбассе.

Все началось с того, что игумену Сергею запретили проповедовать и делать публичные высказывания, пишет "Настоящее время". А впоследствии и запретили проводить обряды и принимать исповедь, а также и лишили права ношения наперсного креста. Причиной стали высказывания священника, в которых он проклял тех, кто закрывает в России храмы из-за пандемии коронавируса.

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В этой же проповеди священник выступал с критикой церковной власти и российского правительства, а также заявлял о массовом чипировании людей через вакцину. Центр по противодействию экстремизму российского МВД обнаружил в этих словах признаки распространения ненависти или вражды.

Но отстранение от службы не остановило священника. Он отстранил от управления монастыря в Свердловской области, где он был духовником, игуменью Варвару. И теперь не допускает на территорию никого, кроме прихожан и паломников. Даже представители Екатеринбургской епархии РПЦ не смогли попасть туда.

Помогают ему в этом так называемые казаки из "Союза добровольцев Донбасса", которые воевали на стороне оккупантов на Донбассе. Именно они постоянно и дежурят на территории.

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Сам игумен Сергий заявил, что не покинет монастырь по собственной воле. В обращении к патриарху РПЦ Кириллу он заявил, что тому придется выгонять его с полицией и Росгвардией.

Добавим, что игумена Сергия называют духовником Натальи Поклонской – предательницы Украины, которая после аннексии Крыма стала так называемым прокурором на полуострове, а впоследствии была избрана в российскую Госдуму.