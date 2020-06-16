У Свердловській області настоятель одного з жіночих монастирів ігумен Сергій (Романов) відмовився виконувати накази церковно верхівки, і, фактично, захопив монастир. В цьому йому допомогли так звані казаки, серед яких є й ті, які воювали за окупантів на Донбасі.

Все почалося з того, що ігумену Сергію заборонили проповідувати та робити публічні висловлювання, пише "Настоящее время". А згодом і заборонили проводити обряди та приймати сповідь, а також і позбавили права носіння наперсного хреста. Причиною стали висловлювання священника, в яких він прокляв тих, хто закриває в Росії храми через пандемію коронавірусу.

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В цій же проповіді священник виступав з критикою церковної влади та російського уряду, а також заявляв про масове чіпування людей через вакцину. Центр з протидії екстремізму російського МВС виявив в цих словах ознаки поширення ненависті або ворожнечі.

Але відсторонення від служби не зупинило священника. Він усунув від управління монастиря в Свердловській області, де він був духівником, ігуменю Варвару. І тепер не допускає на територію нікого, окрім прихожан та паломників. Навіть представники Єкатеринбурзької єпархії РПЦ не змогли потрапити туди.

Допомагають йому в цьому так звані казаки з "Союзу добровольців Донбасу", які воювали на стороні окупантів на Донбасі. Саме вони постійно і чергують на території.

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Сам ігумен Сергій заявив, що не покине монастир з власної волі. У зверненні до патріарха РПЦ Кирила він заявив, що тому доведеться виганяти його з поліцією та Росгвардією.

Додамо, що ігумена Сергія називають духівником Наталії Поклонської – зрадниці України, яка після анексії Криму стала так званим прокурором на півострові, а згодом була обрана до російської Держдуми.