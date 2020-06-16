Майже півтора десятка міст в Росії відмовилися від проведення парадних заходів 24 червня у зв'язку з негативною ситуацією по захворюваності.

В целом вполне резонно – если спятившему от сидения в изоляции верховному главнокомандующему так припекает, то это его дело. Вот пусть и проводит. А мы по телевизору посмотрим.

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Паралельная реальность

Парад должен дать старт триумфальному "всенародному голосованию" и продемонстрировать как победу над вирусом, так и сопричастность нынешних пигмеев к настоящим победителям. Правда, Мавзолей на всякий случай опять заколотили в фанерный ящик – рисковать становиться на его трибуну Путин не спешит, как обычно, будет стоять где-то под забором Мавзолея. Где родился, там пригодился.