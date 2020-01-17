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      Священник на Волыни пытался обокрасть колокольню и сломал ногу, когда убегал: видео

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      Священник пытался ограбить колокольню / stopcor.org

      Священник УПЦ (МП) Владимир Гелета незаконно попал на территорию храмового комплекса Свято-Николаевской церкви, а когда пытался бежать – сломал ногу.

      С помощью лестницы неизвестный мужчина проник в помещение колокольни с тыльной стороны и пытался вынести из нее металлические предметы, сообщает "Монашество Волыни".

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      Преступником оказался бывший настоятель Свято-Николаевского храма села Жидичин Владимир Гелета. Его заблокировали в помещении колокольни до момента прибытия полиции. В течение 15 минут, до прибытия правоохранителей, мужчина пытался выбить дверь, угрожал, употреблял нецензурную лексику.

      Когда бывший настоятель увидел полицию, он решил прыгнуть со второго этажа колокольни, чтобы убежать. Прыжок оказался неудачным, и мужчина получил открытый перелом ноги. Пока не прибыла скорая, первую помощь оказывала полиция.

      Правоохранители составили на священника протокол.

      Владимир Гелета в больнице вместе с женой дал ложные показания. Он сообщил, что получил травму в собственном доме.

      Чем еще "прославился" священник Владимир Гелета?

      По данным издания "Перший", в феврале 2019 года неизвестные пытались поджечь хозяйственные постройки храма. Неравнодушные крестьяне организовали круглосуточное дежурство возле церкви.

      23 февраля произошел инцидент с тогдашним священником УПЦ МП Владимиром Гелетой. Около 4 утра он вышел из своего дома и начал стрелять по активистам, которые дежурили возле храма. Священник выкрикивал: "пацаны, стреляю наповал!"

      По словам местных активистов, было сделано 4 выстрела, дробь билась об машины и кровлю храма. К счастью, люди тогда не пострадали.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминал Волынь Криминальные новости
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