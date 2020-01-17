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      Священник на Волині намагався обікрасти дзвіницю і зламав ногу, коли тікав: відео

      1890 Читать новость на русском
      Священник намагався пограбувати дзвіницю / stopcor.org

      Священник УПЦ (МП) Володимир Гелета незаконно потрапив на територію храмового комплексу Свято-Миколаївської церкви, а коли намагався втекти – зламав ногу.

      За допомогою драбини невідомий чоловік проник у приміщення дзвіниці з тильної сторони і намагався винести з неї металеві предмети, повідомляє "Чернецтво Волині".

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      Злочинцем виявився колишній настоятель Свято-Миколаївського храму села Жидичин Володимир Гелета. Його заблокували в приміщенні дзвіниці до моменту прибуття поліції. Протягом 15 хвилин, до моменту прибуття правоохоронців, чоловік намагався вибити двері, погрожував, вживав нецензурну лексику.

      Коли колишній настоятель побачив поліцію, він вирішив стрибнути з другого поверху дзвіниці, щоб втекти. Стрибок виявився невдалим, і чоловік отримав відкритий перелом ноги. До моменту прибуття швидкої першу допомогу надавала поліція.

      Правоохоронці склали на священника протокол.

      Володимир Гелета у лікарні разом із дружиною дав неправдиві свідчення. Він повідомив, що отримав травму у власній оселі.

      Чим іще "прославився" священник Володимир Гелета?

      За даними видання "Перший", в лютому 2019 року невідомі намагалися підпалити господарські споруди храму. Небайдужі селяни організували цілодобове чергування біля церкви.

      23 лютого стався інцидент зі тодішнім священником УПЦ МП Володимиром Гелетою. Близько 4 ранку він вийшов зі свого будинку і почав стріляти по активістах, які чергували біля храму. Священник вигукував: "Пацани, стріляю наповал!"

      За словами місцевих активістів, було зроблено 4 постріли, дріб бився об машини та покрівлю храму. На щастя, люди тоді не постраждали.

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      сьогодні
      750
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Кримінальні новини Волинь
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