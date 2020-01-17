Священник на Волині намагався обікрасти дзвіницю і зламав ногу, коли тікав: відео

Священник УПЦ (МП) Володимир Гелета незаконно потрапив на територію храмового комплексу Свято-Миколаївської церкви, а коли намагався втекти – зламав ногу.

За допомогою драбини невідомий чоловік проник у приміщення дзвіниці з тильної сторони і намагався винести з неї металеві предмети, повідомляє "Чернецтво Волині".

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Злочинцем виявився колишній настоятель Свято-Миколаївського храму села Жидичин Володимир Гелета. Його заблокували в приміщенні дзвіниці до моменту прибуття поліції. Протягом 15 хвилин, до моменту прибуття правоохоронців, чоловік намагався вибити двері, погрожував, вживав нецензурну лексику.

Коли колишній настоятель побачив поліцію, він вирішив стрибнути з другого поверху дзвіниці, щоб втекти. Стрибок виявився невдалим, і чоловік отримав відкритий перелом ноги. До моменту прибуття швидкої першу допомогу надавала поліція.

Правоохоронці склали на священника протокол.

Володимир Гелета у лікарні разом із дружиною дав неправдиві свідчення. Він повідомив, що отримав травму у власній оселі.

Чим іще "прославився" священник Володимир Гелета?

За даними видання "Перший", в лютому 2019 року невідомі намагалися підпалити господарські споруди храму. Небайдужі селяни організували цілодобове чергування біля церкви.

23 лютого стався інцидент зі тодішнім священником УПЦ МП Володимиром Гелетою. Близько 4 ранку він вийшов зі свого будинку і почав стріляти по активістах, які чергували біля храму. Священник вигукував: "Пацани, стріляю наповал!"

За словами місцевих активістів, було зроблено 4 постріли, дріб бився об машини та покрівлю храму. На щастя, люди тоді не постраждали.