Священники католической церкви в Германии подписали открытое письмо. В нем они осудили решение Ватикана не благословлять гомосексуальные браки.

В знак протеста десятки священников 10 мая планируют провести венчания геев в своих церквях. Параллельно они будут транслировать это в прямом эфире.

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Детали протеста священников в Германии

Открытое письмо подписали несколько десятков католических священников. Они пишут, что будут сопровождать людей, которые вступают в партнерские отношения и благословляют эти отношения.

Мы продолжим сопровождать людей, которые приносят обет, и будем благословлять их отношения... Мы уважаем и ценим их любовь и верим, что их тоже благословляет Бог,

– аргументировали немецкие священники.

На сайте также приглашают людей принять участие в церемонии благословения для влюбленных 10 мая. Также священники составили перечень богослужений, которые 10 мая будут проходить по всей стране.

Участник протеста и священник Клаус Нелиссен рассказал The Wall Street Journal, что 10 мая решили провести процедуру потому, что в понедельник у священников выходной. Поэтому им не запретят осуществить церемонию.

"Ни один епископ не запретит вам это делать, потому что они это делают в свободное время", – сказал священник.

Краткая предыстория