Обвенчают в прямом эфире: священники в Германии против запрета венчания гомосексуальных пар
Священники католической церкви в Германии подписали открытое письмо. В нем они осудили решение Ватикана не благословлять гомосексуальные браки.
Источник:Сайт акции "Liebe gewinnt"
В знак протеста десятки священников 10 мая планируют провести венчания геев в своих церквях. Параллельно они будут транслировать это в прямом эфире.
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Детали протеста священников в Германии
Открытое письмо подписали несколько десятков католических священников. Они пишут, что будут сопровождать людей, которые вступают в партнерские отношения и благословляют эти отношения.
Мы продолжим сопровождать людей, которые приносят обет, и будем благословлять их отношения... Мы уважаем и ценим их любовь и верим, что их тоже благословляет Бог,
– аргументировали немецкие священники.
На сайте также приглашают людей принять участие в церемонии благословения для влюбленных 10 мая. Также священники составили перечень богослужений, которые 10 мая будут проходить по всей стране.
Участник протеста и священник Клаус Нелиссен рассказал The Wall Street Journal, что 10 мая решили провести процедуру потому, что в понедельник у священников выходной. Поэтому им не запретят осуществить церемонию.
"Ни один епископ не запретит вам это делать, потому что они это делают в свободное время", – сказал священник.
Краткая предыстория
- 15 марта 2021 года Ватикан запретил католической церкви благословлять однополые браки. Там сообщили, что церкви не имеют полномочий благословлять однополые браки, ведь их нельзя "считать законными".
- Перед тем в документальном фильме "Франческо" Папа Франциск заявил, что "гомосексуальные люди имеют право быть в семье. Они – дети божьи". Кроме того, Папа заговорил об узаконивании однополых браков на юридическом уровне.
- Однако, римско-католические епископы Украины отметили: слова Папы Франциска "не меняют учение Католической Церкви относительно гомосексуальных отношений".
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