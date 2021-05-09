Священники католицької церкви у Німеччині підписали відкритого листа. У ньому вони засудили рішення Ватикану не благословляти гомосексуальні шлюби.

У знак протесту десятки священників 10 травня планують провести вінчання геїв у своїх церквах. Паралельно вони транслюватимуть це в прямому ефірі.

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Деталі протесту священників у Німеччині

Відкритий лист підписали кілька десятків католицьких священників. Вони пишуть, що супроводжуватимуть людей, які вступають в партнерські відносини та благословлятимуть ці стосунки.

Ми продовжимо супроводжувати людей, які складають обітницю, й благословлятимемо їхні відносини… Ми поважаємо й цінуємо їхнє кохання й віримо, що їх теж благословляє Бог,

– аргументували німецькі священники.

На сайті також запрошують людей взяти участь в церемонії благословення для закоханих 10 травня. Також священники склали перелік богослужінь, які 10 травня відбуватимуться по всій країні.

Учасник протесту та священник Клаус Неліссен розповів The Wall Street Journal, що 10 травня вирішили провести процедуру тому, що у понеділок у священників вихідний. Тож їм не заборонять здійснити церемонію.

"Жоден єпископ не заборонить вам це робити, бо вони це роблять у вільний час", – сказав священник.

Коротка передісторія