Об этом рассказал митрополит Православной церкви Украины Евстратий Заря. Он также опубликовал соответствующее видео, где это зафиксировано.
Смотрите также СБУ проводит полную "денацификацию" УПЦ МП, – эксперт о задержании священника-нациста
По каноническому праву то, что назначено в храм – в храме и остается. Но мы видим, как поклонники МП, когда уходят из храмов, иногда даже святой престол срывают, выносят иконы и все, что только могут. Так и в Белой Церкви – даже дорожки им понадобились… Иконы же вынесли раньше,
– написал он комментируя обнародованные кадры.
Как отметил Заря, ПЦУ решила не препятствовать столь мелочному мародерству. Однако, "если бы не своевременное вмешательство, то подконтрольные РПЦ попы, вероятно, попытались бы утащить и иконостас с престолом".
Священнослужители УПЦ МП выносят ковры из храма: видео
Актуально о выселении УПЦ МП из Лавры
К слову, представители Министерства культуры с помощью полиции продолжают опечатывать корпуса Киево-Печерской лавры.
Несколько дней назад под стенами святыни произошли столкновения сторонников московской церкви с правоохранителями, нашедшими в Лавре интересную находку.
Удалось опечатать 70 корпус, где УПЦ МП размещала резиденцию главы церкви Онуфрия, корпус 69, где была монастырская мастерская и магазин церковной мебели, а также 71 корпус.