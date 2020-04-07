Пока в Украине продолжается карантин, его по большей части придерживаются и церкви. Некоторые из них для своих верующих даже ведут онлайн-трансляции литургий. Впрочем по-особенному отличились священники собора Николая Чудотворца в Кременчуге.

Там предложили своим верующим возможность поддержать священнослужителей финансово, перекинув деньги на карточку. На сленговом языке – задонатить. Предложил это один из священников Михаил.

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Еще одним предложением церкви стало заказать доставку освященной вербы домой. Кроме того, священнику можно сбросить в сети список имен о здравии или за упокой. Пожалуй, следует подчеркнуть, что все это именно предложения.

К слову, после священной литургии до Благовещения отец Михаил рассказал, что впервые полиция контролировала, чтобы в храме не было больше людей, чем разрешено. Поэтому в течение службы там постоянно находилось до 10 человек.

Он также признался, что во время службы прочитал за здоровье весь список своих друзей в фейсбуке.

Отец Михаил про благовещенскую службу: смотрите видео