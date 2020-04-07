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      Священники из Кременчуга предлагают "задонатить" на стриме и доставку освященной вербы

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      В храме ПЦУ в Кременчуге священники предлагают задонатить во время стрима службы / vlasne.ua

      Пока в Украине продолжается карантин, его по большей части придерживаются и церкви. Некоторые из них для своих верующих даже ведут онлайн-трансляции литургий. Впрочем по-особенному отличились священники собора Николая Чудотворца в Кременчуге.

      Там предложили своим верующим возможность поддержать священнослужителей финансово, перекинув деньги на карточку. На сленговом языке – задонатить. Предложил это один из священников Михаил.

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      Еще одним предложением церкви стало заказать доставку освященной вербы домой. Кроме того, священнику можно сбросить в сети список имен о здравии или за упокой. Пожалуй, следует подчеркнуть, что все это именно предложения.

      К слову, после священной литургии до Благовещения отец Михаил рассказал, что впервые полиция контролировала, чтобы в храме не было больше людей, чем разрешено. Поэтому в течение службы там постоянно находилось до 10 человек.

      Он также признался, что во время службы прочитал за здоровье весь список своих друзей в фейсбуке.

      Отец Михаил про благовещенскую службу: смотрите видео

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Религия Карантин в Украине 2020 Православная церковь Украины Новости Кременчуга Курьезные новости
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