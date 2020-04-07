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      Священники з Кременчука пропонують "задонатити" на стрімі і доставку освяченої верби

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      У храмі ПЦУ в Кременчуці священники пропонують задонатити під час стріму служби / vlasne.ua

      Поки в Україні триває карантин, його здебільшого дотримуються і церкви. Дехто з них для своїх вірян навіть веде онлайн-трансляції літургій. Втім, по-особливому відзначилися священники собору Миколи Чудотворця у Кременчуці.

      Там запропонували своїм вірянам можливість підтримати священнослужителів фінансово, перекинувши гроші на картку. Сленговою мовою – задонатити. Запропонував це один зі священників Михаїл.

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      Ще однією пропозицією церкви є замовити доставку освяченої верби додому. Крім того, священнику можна скинути в мережі список імен за здоров'я чи за упокій. Мабуть, слід наголосити, що усе це є саме пропозицією.

      До слова, після священної літургії до Благовіщення отець Михаїл розповів, що вперше поліція контролювала, щоб у храмі не була більше людей, ніж дозволено. Тож протягом служби там постійно перебувало до 10 осіб.

      Він також зізнався, що під час служби прочитав за здоров'я увесь список своїх друзів у фейсбуці.

      Отець Михаїл про благовіщенську службу: дивіться відео

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Карантин в Україні 2020 Релігія Православна церква України Новини Кременчука Курйозні новини
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