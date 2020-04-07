Священники з Кременчука пропонують "задонатити" на стрімі і доставку освяченої верби

Поки в Україні триває карантин, його здебільшого дотримуються і церкви. Дехто з них для своїх вірян навіть веде онлайн-трансляції літургій. Втім, по-особливому відзначилися священники собору Миколи Чудотворця у Кременчуці.

Там запропонували своїм вірянам можливість підтримати священнослужителів фінансово, перекинувши гроші на картку. Сленговою мовою – задонатити. Запропонував це один зі священників Михаїл.

Цікаво Останнє попередження: власник похоронної фірми возив Львівщиною труну з написом "Сиди вдома"

Ще однією пропозицією церкви є замовити доставку освяченої верби додому. Крім того, священнику можна скинути в мережі список імен за здоров'я чи за упокій. Мабуть, слід наголосити, що усе це є саме пропозицією.

До слова, після священної літургії до Благовіщення отець Михаїл розповів, що вперше поліція контролювала, щоб у храмі не була більше людей, ніж дозволено. Тож протягом служби там постійно перебувало до 10 осіб.

Він також зізнався, що під час служби прочитав за здоров'я увесь список своїх друзів у фейсбуці.

Отець Михаїл про благовіщенську службу: дивіться відео