Сообщение о пожаре поступило спасателям около 22:36. Огонь полностью охватил деревянное здание монастыря.

Смотрите также Слезы, разрушение и ярость: кадры ужасающих последствий атаки на Одессу

Что известно о пожаре в монастыре

В монастырь направили верховинских спасателей и местную пожарную охрану села Яблуница. Доехать было сложно, ведь здания высоко в горах.

По прибытию было установлено, что деревянное здание монастыря полностью охвачено огнем, площадь пожара 120 квадратных метров. Спасатели уберегли от огня рядом расположенные хозяйственные постройки и колокольню,

– отметили в ГСЧС.

Добавили, что, к счастью, обошлось без пострадавших. Причина возникновения пожара и ущерб еще устанавливаются.

Читайте также Брат-подсудимый, сотни дел и никакого штрафа: как работал Тандыр и какие семейные секреты есть

Пожар в монастыре / Фото ГСЧС

Справка. Свято-Троицкий Дуконский мужской монастырь расположен на горе Дуконя, на высоте 1500 метров над уровнем моря. До ближайшего населенного пункта Пробойновка 12 километров. Вокруг монастыря только горы и леса.