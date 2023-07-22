Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників близько 22:36. Вогонь повністю охопив дерев'яну будівлю монастиря.

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Що відомо про пожежу у монастирі

До монастиря направили верховинських рятувальників і місцеву пожежну охорону села Яблуниця. Доїхати було складно, адже будівлі високо в горах.

По прибуттю було встановлено, що дерев'яна будівля монастиря повністю охоплена вогнем, площа пожежі 120 метрів квадратних. Рятувальники вберегли від вогню поруч розташовані господарські будівлі та дзвіницю,

– зазначили в ДСНС.

Додали, що на щастя, минулося без постраждалих. Причина виникнення пожежі та збитки ще встановлюються.

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Пожежа у монастирі / Фото ДСНС

Довідка. Свято-Троїцький Дуконський чоловічий монастир розташований на горі Дуконя, на висоті 1500 метрів над рівнем моря. До найближчого населеного пункту Пробійнівка 12 кілометрів. Навколо монастиря лише гори й ліси.