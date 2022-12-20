Святой Николай отправился на прифронтовые территории поездом Укрзализныци: волшебные фото

Святой Николай помнит обо всех послушных детках, поэтому отправился в прифронтовые регионы Украины. Он на поезде привезет детям более 33 тысяч подарков.

Организаторами сказочного проекта являются Укрзализныця и ЮНИСЕФ. В общей сложности поезд совершит 3 рейса.

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К кому Николай приедет поездом

19 декабря поезд отправился в Донецкую область. Впереди – рейсы в Харьковскую, Николаевскую и Херсонскую. Самым удивительным в этом поезде является "железная резиденция" Святого Николая, под которую выделили отдельный вагон. В этой резиденции Николай будет принимать детей, а также будут проходить различные театральные действа. Так что Николай привезет детям не только подарки, но и праздничное настроение.

И пусть в этом году украинское небо опасно для полетов санок Николая – зато у него есть "железная" альтернатива: поезд Укрзализныци,

– подчеркнула первая леди Елена Зеленская.

В то же время президент Владимир Зеленский в своем традиционном обращении к украинцам подчеркнул, что такой проект принесет праздник людям в деоккупированных регионах и граничащих с линией фронта. Поэтому политик поблагодарил всех причастных к организации проекта.

В прифронтовые регионы запустили поезд Святого Николая / Фото Укрзализныци, с телеграма Елены Зеленской

Заметим, из-за угрозы обстрелов не все дети смогут прийти на вокзал и лично получить подарок от Николая. Организаторы передадут пакеты областным военным администрациям, а те отправят их детям в возрасте до 10 лет.