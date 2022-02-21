Святослав Олейник год не появлялся на заседаниях Днепропетровского облсовета

Бывший глава и нынешний депутат Днепропетровского облсовета Святослав Олейник больше года (с декабря 2020) не посетил ни одного заседания областного совета.

Как отмечает "РБК-Украина", это может быть связано с тем, что по Олейнику открыто несколько уголовных дел, которыми занимается НАБУ.

"Основные пункты претензий НАБУ к Святославу Олейнику – ложь в декларации, уклонение от налогов и масса коррупционных скандалов. Святослава Олейника также подозревают в том, что он скрывает свою недвижимость, используя подставных лиц. Одним из таких "подстав" стал руководитель компании Investment Service Ukraine Иван Герасименко (вместе с ним Олейник был конечным бенефициаром ООО "Украинские медиа системы" и ООО "Инвестмент Сервис Юкрейн"). По некоторым данным, на Герасименко оформлены несколько квартир в Киеве и Днепре, а также вилла в Одесской области", – сообщает издание.

В 2021 году Главное следственное управление Государственной фискальной службы также занялось гражданской женой Олейника Ириной Гуназой по статьям 209 "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" и 212 "уклонение от уплаты налогов, сборов. Святослав Олейник не задекларировал имущество своей гражданской жены Ирины Гуназы, но следователям стало известно, что она владеет множеством земельных участков в Днепропетровской и Киевской областях, Днепре, домовладениями в Днепре, нежилыми помещениями в Павлограде.

По информации журналистов, активы Олейника, записанные на его жену, находяться и в Словакии. Гуназа имеет там дома, земельные участки и бизнес. В Украине с 2015 года ей принадлежит компания ТОВ "Берег-А" с 2019 года — ТОВ "Власт 2020". А в Словакии Гуназа владеет компаниями Arograf, s.r.o. и Proxima, s.r.o. На последнюю зарегистрировано несколько земельных участков, нежилое здание площадью 1019 квадратных метров, сельскохозяйственное строение и земельный участок 7117 квадратов.

Как писало словацкое издание Finančné Noviny, Олейник рассматривает Словакию как "запасной аеродром", в случае проблем с украинскими налоговиками и правоохранителями.

"Кроме того, НАБУ внесло в реестр досудебных расследований уголовное производство по приватизации Аульской хлоропереливной станции, к которому как глава облсовета Святослав Олейник имел непосредственное отношение. Дело о приватизации "АХП" квалифицировали по 364 статье Уголовного кодекса — злоупотребление властью или служебным положением. Если вина Святослава Олейника будет доказана в суде, ему грозит 6 лет за решеткой", – сообщает издание.