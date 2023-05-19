"Подвид политических животных": экс-глава Днепропетровского облсовета Олейник сбежал за границу

Бывший председатель Днепропетровского областного совета и его действующий депутат Святослав Олейник находится сейчас за границей и оттуда распространяет российские нарративы.

Об этом сообщил политолог Алексей Голобуцкий.

Читайте также Экс-председатель Днепропетровского облсовета Олейник призвал к компромиссу с Россией

"Отдельный подвид политических животных на этой войне – депутаты, бежавшие за границу в Европу и оттуда проповедующие мирные переговоры с Россией", – охарактеризовал он Олейника.

По словам политического эксперта, после полномасштабного вторжения депутат вступил в "словацкий батальон".

Подразумевается то, что Олейник имеет гражданство другой страны. Границу он пересекал не с украинским паспортом, свидетельствуют информированные источники.

По состоянию на данный момент он до сих пор не в Украине (может, ждет, когда освободители появятся в Днепре). Журналисты из Telegraf связались с этим деятелем, чтобы спросить, где он. Деятель был не готов к такому прямому вопросу, свое местонахождение указывать отказался и промямлил что-то вроде того, что "имеет право на пересечение границы в соответствии с действующими правилами",

– информирует Голобуцкий.

По информации его источников, Олейник имеет недвижимость и банковские счета в Словакии.

Из этой мирной и уютной страны ЕС ведет сепаратистскую деятельность и призывает к переговорам с Путиным. Так, в начале мая экс-глава Днепропетровского облсовета опубликовал в телеграме пост с призывом к мирным переговорам – чтобы Украина прекратила боевые действия и учла интересы России,

– рассказал он.

Ранее журналист Денис Казанский также заявлял, что Олейник с началом полномасштабного вторжения сбежал за границу и предположительно сотрудничает с врагом.