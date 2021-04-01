Блаженнейший Святослав рассказал о том, как изменилась церковь в годы войны на Донбассе. Он отметил, что УГКЦ почувствовала себя действительно народной.

Украинская греко-католическая церковь с начала Революции Достоинства заявила, что будет с народом. По словам Святослава, он не побоялся угроз Минкульта в 2013 году.

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Тогда УГКЦ пригрозили снять с регистрации, если священники и дальше будут находиться на Майдане. Однако церковь отметила, что будет стоять со своим народом несмотря на сложные вызовы.

Военное капелланство

Святослав отметил, что капеланство ориентировано, прежде всего, на военнослужащих, но в "серой" зоне осталось много гражданских лиц. Из-за этого там создали 10 пастырских станиц от Станицы Луганской до ​​Мариуполя.

Мы действительно хотели сделать все, чтобы быть рядом с местными людьми, которые оказались в таких драматических обстоятельствах, не имея целью обращать их к католической церкви или заниматься прозелитизмом – наши задачи были совершенно иными,

– рассказал Блаженнейший.

Он пояснил, что УГКЦ пыталась помочь местным жителям, которые остались без тепла в домах и без средств к жизни.

Помощь переселенцам

Кроме того, церковь начала заниматься помощью внутренне перемещенных лиц: "УГКЦ делала все, чтобы местные жители, которые видели, что к ним приехали люди из Донбасса, приняли их по-христиански".

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"Было такое, что в магазинах в селах в Западной Украине завели тетради: переселенцы брали нужные им продукты, продавец вписывала это в тетрадь, а люди из села оплачивали эти счета. Об этом мало кто знает", – сказал Святослав.

Впоследствии, по его словам, ситуация улучшилась и эти люди смогли найти себе работу на новом месте.

Международная деятельность

Глава УГКЦ отметил, что постоянно говорил о войне в Украине на международных конференциях и встречах. По его словам, голос Церкви мир слышал лучше голоса официальных представителей Украины.

Святослав вспомнил пресс-конференцию, которую он провел в Ватикане сразу после кровавых событий на Майдане.

Я рассказал о подпольных межконфессиональных госпиталях, о том, что в Лютеранской кирхе, в 100 метрах от администрации Януковича, мы имели подпольный госпиталь, где лечили майдановцев. О том, что в Римско-католической кафедре была операционная,

– сказал Шевчук.

Он добавил: "Люди, которые это слышали, просто представили себе ту картину: вот – престол, на котором приносится бескровная жертва, а перед ним – операционный стол, на котором льется человеческая кровь и врачи делают операции, спасая молодых ребят. Это поражало".