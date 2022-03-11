В бригаде отметили, что все украинские защитники дерутся ради Украины. Ни один боец не сложил оружие и продолжает защищать государство от русских оккупантов.
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Полный текст сообщения:
Мы передаем поздравления своим родным и близким!
Оружие никто не сдал. Все стоят как один!
Бьемся одним телом на поле боя, единым духом, ради Украины и ее народа!
(Связь говно) смерть русским оккупантам!
Уничтожаем их как завещал Тарас и окропляем вражеской злой кровью нашу святую украинскую землю.
Слава Героям!
К поздравлению 36 бригада добавила фото / Фотография 36 бригады морской пехоты
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