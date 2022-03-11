У бригаді зазначили, що усі українські захисники б'ються заради України. Жоден боєць не склав зброї та продовжує захищати державу від російських окупантів.

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Ми передаємо вітання своїм рідним і близьким!
Зброї ніхто не здав. Всі стоять як один!
Б’ємось одним тілом на полі бою, єдиним духом, заради України і її народу!
(Зв’язок гімно) смерть російським окупантам!
Нищимо їх як заповідав Тарас і окроплюємо вражою злою кров’ю нашу святу українську землю.
Слава Героям!
Привітання 36 бригади
До привітання 36 бригада додала фото / Світлина 36 бригади морської піхоти
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