Свой "Орден почета" получила и Маргарита Симоньян, практически признавшая, что вся Россия держится на имперскости и крови. Она вспомнила регионы, которые хотели быть независимыми, а также Карабах и Грузию, куда Россия принесла только смерть. Об этом 24 канала сказал политолог Игорь Рейтерович.

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"Мне кажется, это мероприятие Путин организовал, чтобы окончательно связать кровью всех, кто был с его режимом с самого начала. Некоторые пытались отсидеться, чтобы потом на трибунале сказать: "Я просто был/была журналистом, я ничего такого не делал/не делала и никаких вопросов ко мне нет". Теперь они награждены и будут нести ответственность, которая, поверьте, будет немалой", – подчеркнул Рейтерович.

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А дальше – трибунал

Как отмечает политолог, Путин раздал "медальки", и теперь пропагандисты будут активнее отрабатывать кремлевскую риторику. Однако проблема в том, что они уже запутались, какие нарративы нужно озвучивать. Не так много команд из Кремля поступает, нет четкого понимания, что будет дальше и как им правильно это комментировать. Поэтому у них присутствовала определенная растерянность.

Ранее Алексей Громов, работающий в администрации президента, писал так называемые темники. Кроме этого, работали "прикормленные" эксперты, которые также были "в теме" и получали те же указания.

"Сейчас у них определенные проблемы – такие темники давно не поступают, и они вынуждены сами выкручиваться", – утверждает Игорь Рейтерович.

К сожалению, пока на россиян это не действует. Они еще не готовы задавать вопросы.

Хотя, я думаю, еще несколько подобных награждений перед Новым годом, которые будут очень сильно диссонировать с происходящим в Украине. Будут меняться подходы, и они начнут задавать не очень популярные вопросы: "А что же это за главнокомандующий, сидящий в Кремле, или вообще неизвестно откуда вещает и раздает непонятно кому какие-то "медальки",

– отмечает политолог.

К слову, часть присутствовавших на мероприятии кол лаборантов в России до сих пор никто не знает. Рейтерович убежден, что их там никто не уважает. Считается, если они однажды предали Украину, то никакой веры им не может быть. Их просто держат, потому что кто-то должен быть и не на кого менять.

"Они оказались в такой ситуации, когда еще и "медальку" из рук Путина получили, которая станет дополнительным наказанием непосредственно на трибунале. Им будет хуже всего, ведь они попадут под действие и нашего отечественного законодательства о государственной измене, и под международные нормативно-правовые акты, касающиеся преступлений против человечества, введения агрессивной войны и многих других моментов", – резюмировал Рейтерович.