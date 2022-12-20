Свій "Орден пошани" отримала й Маргаріта Сімоньян, яка практично визнала, що уся Росія тримається на імперськості та крові. Вона згадала регіони, які хотіли бути незалежними, а також – Карабах та Грузію, куди Росія принесла лише смерть. Про це 24 каналу сказав політолог Ігор Рейтерович.

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"Мені здається, що цей захід Путін організував, аби остаточно пов'язати кров'ю усіх, хто був з його режимом від самого початку. Дехто намагався відсидітися, аби потім на трибуналі сказати: "Я просто був/була журналістом, я нічого такого не робив/не робила і ніяких питань до мене немає". Тепер вони нагороджені й будуть нести відповідальність, яка, повірте, буде чималою", – наголосив Рейтерович.

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А далі – трибунал

Як зауважує політолог, Путін роздав "медальки", і тепер пропагандисти будуть активніше відпрацьовувати кремлівську риторику. Однак проблема в тому, що вони вже заплуталися, які саме наративи потрібно озвучувати. Не так багато команд з Кремля надходить, немає чіткого розуміння що буде далі і як їм правильно це коментувати. Тому у них була присутня певна розгубленість.

Раніше Алєксєй Громов, який працює в адміністрації президента, писав так звані "темники". Крім цього, долучалися "пригодовані" експерти, які також були "в темі" й отримували ті ж самі вказівки.

"То зараз в них певні проблеми – такі "темники" давно не надходять, і вони змушені самі викручуватися", – стверджує Ігор Рейтерович.

На жаль, поки на росіян це не діє. Вони ще не готові ставити питання.

Хоча, я думаю, ще кілька подібних нагороджень перед Новим роком, які будуть дуже сильно дисонувати з тим, що буде відбувається в Україні. Змінюватимуться підходи, і вони почнуть ставити не дуже популярні запитання: "А що ж це за головнокомандувач, який сидить у Кремлі, або взагалі невідомо звідки віщає і роздає незрозуміло кому якісь "медальки",

– зазначає політолог.

До слова, частину колаборантів, які були присутні на заході, у Росії досі ніхто не знає. Рейтерович переконаний, що їх там ніхто не поважає. Вважається, якщо вони одного разу зрадили Україну, ніякої віри їм не може бути. Їх просто тримають, тому що хтось має бути й немає на кого міняти.

"Вони опинилися у такій ситуації, коли ще й "медальку" з рук Путіна отримали, яка стане додатковим покаранням безпосередньо на трибуналі. Їм буде найгірше, адже вони потраплять під дію і нашого вітчизняного законодавства про державну зраду, і під міжнародні нормативно-правові акти, які стосуються злочинів проти людства, введення агресивної війни та багатьох інших моментів", – резюмував Рейтерович.