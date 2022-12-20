І усе це – під пафосні, звісно ж, промови, які не мають нічого спільного з реальністю. Про це повідомили російські ЗМІ. пише 24 канал.

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Кого нагородили та за що

Зокрема свої криваві нагороди отримали:

військовослужбовці,

керівники анексованих регіонів,

колаборанти,

Z-пропагандисти,

воєнні кореспонденти,

матері-героїні.

Зокрема він нагородив голів так званих "ЛНР" та "ДНР" Леоніда Пасічника та Дениса Пушиліна орденами "За заслуги перед Вітчизною" І ступеня. А колаборантів Євгенія Балицького, так званого виконуючого обов'язки губернатора Запорізької області, та так званого губернатора Херсонської області Володимира Сальдо — орденами "За заслуги перед Батьківщиною" ІІІ ступеня.

Як заявив диктатор-психопат, нагороди їм дали "за визначні заслуги захисту прав і свобод цивільного населення від агресії українських націоналістів". Однак це цивільне населення саме росіяни намагаються знищити щодня у якомога більшій кількості.

Також не забули нагородити й "воєнкора" Семена Пегова та продюсера групи "Любе".

Нагородили й Маргариту Сімоньян

Свою нагороду, а саме "Орден пошани", отримала й головна редакторка RT Маргарита Сімоньян, яка подякувала своєму цареві за те, що він "мочить людожерів". Хоча сьогодні за це дякувати потрібно саме захисникам України, які станом на 20 грудня впакували у поліетилен уже понад 99 тисяч таких істот.

Зокрема Сімоньян подякувала, що Путін:

не дав 20 років тому "відірвати Кавказ",

не дав "розгорітися кривавій лазні міжнаціональної різанини",

у 2008 не віддав "божевільному людожеру зжерти Абхазію, зжерти Осетію та осетин",

припинив бійню в Карабаху.

І, звичайно, дякую, що ви з біллю та кров'ю, але вириваєте з кривавої пащі цих людожерів наших людей. Що ви наважилися на це. А ми будемо у цьому допомагати, мочити людожерів стільки, скільки ви від нас того вимагатимете. Служу Росії!

– заявила вона.

Однак яким чином він "вириває з кривавої пащі людожерів" своїх людей не зрозуміло, адже саме Путін, зокрема, розв'язав повномасштабну війну проти України, куди засилає без нормальної підготовки та екіпірування свій же народ на убій.