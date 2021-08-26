По мнению правоохранителей, эти люди пришли в дом старушки, связали и били ее. Однако женщина отказалась отдавать деньги.

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Притворились работниками банка

Следователи установили, что эти люди проникли в дом старушки под видом банковских работников. Когда они получили отказ, решили забрать деньги силой. Они связали руки женщины и нанесли ей несколько ударов.

После этого начали обыскивать помещение. У бабушки смогли похитить только 3 тысячи гривен и мобильный телефон. Злоумышленники имеют разный возраст: парню 21 год, а девушке – 26. За какие преступления они были ранее судимы – неизвестно.

Что грозит за такое преступление

Предполагаемым нападавшим объявили подозрение по статье о грабеже с проникновением в жилище. Если их вину смогут доказать в суде, им грозит от 4 до 8 лет тюрьмы.