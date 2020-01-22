Связанный с ИГ 8-летний мальчик казнил нигерийца: жуткое фото

Несовершеннолетний мальчик, связанный с террористической группировкой "Исламское государство", казнил темнокожего мужчину. Скорее всего, это произошло в Нигерии 25 декабря 2019 года – в день католического Рождества.

Соответствующее фотографию казни обнародовал в твиттере портал Site Intelligence Group, который отслеживает деятельность террористов в сети.

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Как видно на фото, голова и лицо несовершеннолетнего мальчика обвязаны черным платком, а в руках он держит пистолет. Спиной к мальчику на коленях стоит молодой чернокожий мужчина – вероятно христианин.



8-летний мальчик казнил заложника в Нигерии

По данным портала, казнь могла произойти на территории Нигерии. Сам 8-летний мальчик может быть членом "Западноафриканской провинции Исламского государства" (ISWAP, ранее известная как "Боко харам").

Когда и почему могла произойти казнь?

Это событие могло произойти 25 декабря 2019 года - в день празднования Рождества. Тогда африканские террористы в Нигерии казнили 11 заложников, исповедующих христианство. Еще двое заложников остались живы - они мусульмане. Так члены "Западноафриканской провинции Исламского государства" отомстили за смерти своих главарей в Ираке и Сирии.

Что известно о группировке "Исламское Государство"?

Непризнанное мусульманское террористическое государство. Ранее контролировало на Ближнем Востоке огромные территории, однако сейчас от нее остались разрозненные ячейки, которые действуют партизанскими методами.



В июне 2014 года организация сменила название на "Исламское государство" (но большинство СМИ до сих пор называют ее ИГИЛ).



ИГ имеет целью расширение своего влияния на весь земной шар, не считаясь с человеческими жертвами. Начиная минимум с 2004 года, ведущая цель группы - основание Исламского суннитского государства.