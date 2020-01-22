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      Связанный с ИГ 8-летний мальчик казнил нигерийца: жуткое фото

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      Несовершеннолетний мальчик, которого связывают с ИГ, казнил человека / Иллюстративное фото

      Несовершеннолетний мальчик, связанный с террористической группировкой "Исламское государство", казнил темнокожего мужчину. Скорее всего, это произошло в Нигерии 25 декабря 2019 года – в день католического Рождества.

      Соответствующее фотографию казни обнародовал в твиттере портал Site Intelligence Group, который отслеживает деятельность террористов в сети.

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      Как видно на фото, голова и лицо несовершеннолетнего мальчика обвязаны черным платком, а в руках он держит пистолет. Спиной к мальчику на коленях стоит молодой чернокожий мужчина – вероятно христианин.


      8-летний мальчик казнил заложника в Нигерии

      По данным портала, казнь могла произойти на территории Нигерии. Сам 8-летний мальчик может быть членом "Западноафриканской провинции Исламского государства" (ISWAP, ранее известная как "Боко харам").

      Когда и почему могла произойти казнь?

      Это событие могло произойти 25 декабря 2019 года - в день празднования Рождества. Тогда африканские террористы в Нигерии казнили 11 заложников, исповедующих христианство. Еще двое заложников остались живы - они мусульмане. Так члены "Западноафриканской провинции Исламского государства" отомстили за смерти своих главарей в Ираке и Сирии.

      Что известно о группировке "Исламское Государство"?
      Непризнанное мусульманское террористическое государство. Ранее контролировало на Ближнем Востоке огромные территории, однако сейчас от нее остались разрозненные ячейки, которые действуют партизанскими методами.

      В июне 2014 года организация сменила название на "Исламское государство" (но большинство СМИ до сих пор называют ее ИГИЛ).

      ИГ имеет целью расширение своего влияния на весь земной шар, не считаясь с человеческими жертвами. Начиная минимум с 2004 года, ведущая цель группы - основание Исламского суннитского государства.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Дети и несовершеннолетние Жертвы Религия Нигерия Исламское государство Терроризм
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