Пов'язаний з ІД 8-річний хлопчик стратив нігерійця: моторошне фото

Неповнолітній хлопчик, пов'язаний з терористичним угрупавання "Ісламська держава", стратив темношкірого чоловіка. Найімовірніше, це сталося у Нігерії 25 грудня 2019 року – у день католицького Різдва .

Відповідну світлину страти оприлюднив у твіттері портал Site Intelligence Group, який відстежує діяльність терористів у мережі.

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Як видно на фото, голова і обличчя неповнолітнього хлопчика обв’язані чорною хусткою, а в руках він тримає пістолет. Спиною до хлопчика на колінах стоїть молодий чорношкірий чоловік – ймовірно християнин.



8-річний хлопчик стратив заручника у Нігерії

За даними порталу, страта могла статися на території Нігерії. Сам 8-річний хлопчик може бути членом "Західноафриканської провінції Ісламської держави" (ISWAP, раніше відома як "Боко харам").

Коли і чому могла відбутися страта?

Ця подія могла статися 25 грудня 2019 року – у день святкування Різдва. Тоді африканські терористи у Нігерії стратили 11 заручників, які сповідували християнство. Ще двоє заручників залишилися живими – вони мусульмани. Таким чином члени "Західноафриканської провінції Ісламської держави" помстилися за смерті своїх ватажків в Іраку та Сирії.

Що відомо про угруповання "Ісламська Держава"?Невизнана мусульманська терористична держава. Раніше контролювала на Близькому Сході величезні території, однак зараз від неї залишилися розрізнені осередки, які діють партизанськими методами.



У червні 2014 року організація змінила назву на "Ісламська держава" (та більшість ЗМІ досі називають її ІДІЛ).



ІД має на меті розширення свого впливу на всю земну кулю, не рахуючись з людськими жертвами. Починаючи щонайменше з 2004 року, провідна мета групи – заснування Ісламської Суннітської держави.