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      Пов'язаний з ІД 8-річний хлопчик стратив нігерійця: моторошне фото

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      Неповнолітній хлопчик, якого пов'язують з ІД, стратив людину / Ілюстративне фото

      Неповнолітній хлопчик, пов'язаний з терористичним угрупавання "Ісламська держава", стратив темношкірого чоловіка. Найімовірніше, це сталося у Нігерії 25 грудня 2019 року – у день католицького Різдва .

      Відповідну світлину страти оприлюднив у твіттері портал Site Intelligence Group, який відстежує діяльність терористів у мережі.

      Читайте також: Терористи обрали нового лідера "Ісламської держави"

      Як видно на фото, голова і обличчя неповнолітнього хлопчика обв’язані чорною хусткою, а в руках він тримає пістолет. Спиною до хлопчика на колінах стоїть молодий чорношкірий чоловік – ймовірно християнин.


      8-річний хлопчик стратив заручника у Нігерії 

      За даними порталу, страта могла статися на території Нігерії. Сам 8-річний хлопчик може бути членом "Західноафриканської провінції Ісламської держави" (ISWAP, раніше відома як "Боко харам").

      Коли і чому могла відбутися страта?

      Ця подія могла статися 25 грудня 2019 року – у день святкування Різдва. Тоді африканські терористи у Нігерії стратили 11 заручників, які сповідували християнство. Ще двоє заручників залишилися живими – вони мусульмани. Таким чином члени "Західноафриканської провінції Ісламської держави" помстилися за смерті своїх ватажків в Іраку та Сирії.

      Що відомо про угруповання "Ісламська Держава"?Невизнана мусульманська терористична держава. Раніше контролювала на Близькому Сході величезні території, однак зараз від неї залишилися розрізнені осередки, які діють партизанськими методами.

      У червні 2014 року організація змінила назву на "Ісламська держава" (та більшість ЗМІ досі називають її ІДІЛ).

      ІД має на меті розширення свого впливу на всю земну кулю, не рахуючись з людськими жертвами. Починаючи щонайменше з 2004 року, провідна мета групи – заснування Ісламської Суннітської держави. 

      День Соборності: як українські землі об’єднались в одній державі
      сьогодні
      10768
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Нігерія Ісламська держава Жертви Тероризм Діти і неповнолітні Релігія
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