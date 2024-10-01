Немецкий политолог Сергей Сумленный рассказал 24 Каналу, что нейтральность Австрии в отношении Украины или России является относительной. Она только декларируется, но на самом деле страна-агрессор имеет значительное содействие и привилегии там.

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Австрия для россиян

Сергей Сумленный отметил, что российский бизнес чувствует себя комфортно в Австрии. Эта страна также часто блокирует в Евросоюзе помощь для Украины.

Мы видим, что нейтральность Австрии не такая уж и нейтральная. Как по мне, она пророссийская,

– сказал политолог.

Он пояснил, что в Вене вроде бы не нарушают санкции о запрете сотрудничества с Россией, однако там находят легитимные методы, чтобы иметь связи со страной-агрессором.

"Конечно, Австрия не будет продавать России оружие, но может своими голосами блокировать санкции против нее", – заметил Сергей Сумленный.

Австрия впускает россиян в страны ЕС

Немецкий политолог подчеркнул, что власти Австрии начали выдавать россиянам вид на жительство в государстве.

Важно! Виктор Орбан упростил для граждан России и Беларуси условия въезда в Венгрию. Это возмутило другие страны, ведь россияне и белорусы теперь смогут свободно передвигаться в государствах ЕС.

Австрия имеет границу со многими странами. По мнению Сумленного, это может значительно упростить работу российских спецслужб, ведь те с легкостью и легально смогут попасть куда угодно.

Европейский Союз не будет иметь никаких рычагов, ведь Австрия действует в формате своей политической субъектности, которая гарантирована ей Договором о функционировании ЕС. Но странно, что ее интересы совпадают с интересами российской разведки,

– подчеркнул он.