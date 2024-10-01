Німецький політолог Сергій Сумленний розповів 24 Каналу, що нейтральність Австрії щодо України чи Росії є відносною. Вона лише декларується, але насправді країна-агресорка має значне сприяння та привілеї там.
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Австрія для росіян
Сергій Сумленний зазначив, що російський бізнес відчуває себе комфортно в Австрії. Ця країна також часто блокує у Євросоюзі допомогу для України.
Ми бачимо, що нейтральність Австрії не така вже й нейтральна. Як на мене, вона проросійська,
– сказав політолог.
Він пояснив, що у Відні начебто не порушують санкції щодо заборони співпраці із Росією, однак там знаходять легітимні методи, щоб мати зв'язки із країною-агресоркою.
"Звісно, Австрія не буде продавати Росії зброю, але може своїми голосами блокувати санкції проти неї", – зауважив Сергій Сумленний.
Австрія впускає росіян у країни ЄС
Німецький політолог підкреслив, що влада Австрії почала видавати росіянам посвідки на перебування у державі.
Важливо! Віктор Орбан спростив для громадян Росії та Білорусі умови в'їзду до Угорщини. Це обурило інші країни, адже росіяни та білоруси тепер зможуть вільно пересуватись у державах ЄС.
Австрія має кордон із багатьма країнами. На думку Сумленного, це може значно спростити роботу російських спецслужб, адже ті з легкістю та легально зможуть потрапити будь-куди.
Європейський Союз не матиме жодних важелів, адже Австрія діє у форматі своєї політичної суб'єктності, яка гарантована їй Договором про функціонування ЄС. Але дивно, що її інтереси збігаються з інтересами російської розвідки,
– підкреслив він.