В Венгрии журналиста-расследователя обвинили в шпионаже для Украины
Журналиста-расследователя Саболча Паньи обвинили в шпионаже в пользу Украины. Правительство Венгрии убеждено, что он передавал чувствительную информацию о стране и ее должностных лицах.
Об этом заявил руководитель аппарата премьера Венгрии Гергели Гуляш, передает Telex.
В чем обвиняют журналиста?
По словам Гуляша, журналист-расследователь якобы передавал чувствительную информацию Украине. Обнародование данных повлекло за собой то, что министр юстиции подал заявление о якобы "преступной" деятельности медийщика.
Паньи отрицает обвинения и говорит, что занимался исключительно журналистским расследованием. Оно касалось контактов министра иностранных дел Венгрии Петра Сийярто с Россией.
Также журналист считает, что такие обвинения характерны для режимов в России, Беларуси или подобных им.
Кроме того, на брифинге руководитель канцелярии Виктора Орбана сообщил о разоблачении еще двух "украинских шпионов". Речь идет об IT-специалистах, связанных с оппозиционной партией "Тиса". По данным правительства Венгрии, их якобы подготовили иностранные страны. Далее они "непрерывно" контактировали с украинским посольством и оказывали IT-поддержку.
О чем писал журналист-расследователь?
На своей фейсбук-странице Паньи опубликовал данные о возможных незаконных перевозке денег и драгоценностей в Россию самолетами правительства Орбана. По его словам, такая информация появилась в службах безопасности Евросоюза и НАТО еще в 2016 – 2017 годах.
Отмечается, что данные получили не из-за слежки за венграми, а путем перехваченных разговоров российских чиновников.
Паньи отметил, что подозрения еще не доказаны. По его словам, он не шпионит, а расследует возможные нарушения и политическое влияние России.