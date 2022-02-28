"Свобода, которая ведет народ" : во Франции в поддержку Украины распространяют известную картину

Мир поддерживает Украину в противостоянии с Россией. Во Франции в соцсетях распространяют обновленную версию известной картины с украинским флагом.

В поддержку Украины во Франции обновили труд Эжена Делакруа "Свобода, которая ведет народ" (Liberté guidant le peuple). В мире ее больше знают как "Свобода на баррикадах".

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В знак поддержки нашего государства во Франции просят загружать это изображение в свои профили в соцсетях.

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