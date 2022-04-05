"Свобода России" : какие проверки должны пройти россияне, чтобы воевать на стороне Украины
Некоторые российские военные не захотели участвовать в преступлениях России против Украины. Они решили встать на защиту Украины и бороться против оккупантов.
Легион "Свобода России" состоит из российских военных, которые осознали преступность действий России и готовы сражаться с оккупантами бок о бок с ВСУ. Честность их намерений определяет специальная проверка.
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Проверка благонадежности
Как рассказали бойцы легиона "Свобода России", для зачисления в ряды бойцов с оккупантами российским солдатам нужно пройти несколько этапов проверки.
Сначала честность и откровенность их намерений проверяется на детекторе лжи. Потом с ними работают психологи.
Далее ВСУ проверяют физические и морально-психологические качества бойцов, их профессиональные навыки во владении оружием. Финальное решение принимает аттестационная комиссия, которая собирается после успешного прохождения всех предыдущих этапов.
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